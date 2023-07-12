İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2023 Çarşamba / 24 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1418
  • EURO
    28,8245
  • ALTIN
    1626
  • BIST100
    6357.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'un oynayacağı hazırlık maçları belli oldu
Spor

Kayserispor'un oynayacağı hazırlık maçları belli oldu

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Kayserispor, çalışmalar kapsamında 3 hazırlık maçı oynayacak.

IHA12 Temmuz 2023 Çarşamba 09:16 - Güncelleme:
Kayserispor'un oynayacağı hazırlık maçları belli oldu
ABONE OL

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, bu ay içerisinde 3 hazırlık maçı oynayacak.

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışan sarı kırmızılıların hazırlık maçı programı belli oldu. Kayserispor ilk hazırlık maçını 19 Temmuz günü İstanbulspor ile oynayacak. İkinci hazırlık maçını 26 Temmuz günü Gençlerbirliği ile oynayacak sarı kırmızılılar 31 Temmuz günü de Konyaspor karşılaşacak. Bu üç hazırlık maçı da Kayseri'de oynanacak.

Diğer yandan Kayserispor, tesislerde kampa girdi. Teknik direktör Çağdaş Atan ve tüm futbolcuların kampa girdiği sarı kırmızılı takım 19 Temmuz günü İstanbulspor ile hazırlık maçı oynadıktan sonra 20 Temmuz sabahı antrenman yapıp 3 günlüğüne izine ayrılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.