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Spor

Kayserispor'un sahasındaki son maçı Konyaspor'a karşı

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor sahasındaki son maçına 18 Mayıs Cumartesi günü çıkacak.

IHA13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:50 - Güncelleme:
Kayserispor'un sahasındaki son maçı Konyaspor'a karşı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de oynanacak 37.hafta maçlarının programını belirledi. Buna göre; Kayserispor'un bu sezon sahasında oynayacağı Konyaspor maçının günü ve saati belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 41 puanla 13. sırada bulunan Kayserispor ile 40 puanla 14. sırada bulunan Konyaspor arasındaki Süper Lig maçı 18 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki maçın başlama saati 19:00 olarak belirlendi.

Kayserispor, bu sezon sahasında oynadığı 18 maçta 6 galibiyet 7 beraberlik alırken 5 kez de mağlup oldu. Rakip filelere 23 gol atıp kalesinde 21 gol gören sarı kırmızılılar 22 puan hanesine yazdırabildi.

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