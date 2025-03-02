Kayserispor'un şansı Beşiktaş karşısında yine tutmadı

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Kayserispor, İstanbul'da yine kazanamadı. Sarı kırmızılılar, son 10 sezonda Beşiktaş ile oynadığı 20 maçta sadece 1 kez kazandı. 2019/2020 sezonunda sahasında oynadığı maçı 3-1 kazanan Kayserispor, rakibi ile 5 kez de berabere kaldı. 13 maçta da Beşiktaş'ın galibiyeti bulunuyor. Kayserispor, İstanbul deplasmanında son 10 sezonda hiç kazanamadı. İstanbul'da oynanan 10 maçta 8 kez Beşiktaş kazanırken 2 kez de beraberlik oldu. İki takım arasında son 10 sezonda İstanbul'da oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:
2015/2016 Beşiktaş-Kayserispor 4-0
2016/2017 Beşiktaş-Kayserispor 2-2
2017/2018 Beşiktaş-Kayserispor 2-0
2018/2019 Beşiktaş-Kayserispor 2-0
2019/2020 Beşiktaş-Kayserispor 4-1
2020/2021 Beşiktaş-Kayserispor 3-1
2021/2022 Beşiktaş-Kayserispor 1-1
2022/2023 Beşiktaş-Kayserispor 1-0
2023/2024 Beşiktaş-Kayserispor 2-1
2024/2025 Beşiktaş-Kayserispor 2-0