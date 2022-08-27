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Spor

Kayserispor'un stadına isim sponsoru! 3 yıllığına anlaşıldı

Kayseri Kadir Has Stadı'nın adı değişiyor. Stadın yeni ismi RHG Enertürk Enerji stadı olacak.

IHA27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:31 - Güncelleme:
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8 Mart 2009'da kapılarını açan Kayseri Kadir Has Stadı'nın ismi değişiyor. 13 yıldır Kadir Has ismini taşıyan stadın yeni adı RHG Enertürk Enerji Stadı olacak. Erciyes Anadolu Holding bünyesinde kurulan RHG Enertürk Enerji araç şarj istasyonu, 32 bin 864 kapasiteli stadın isim sponsoru olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Anadolu Holding ve Kayserispor arasında yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya varıldı. Önümüzdeki günlerde lansman gerçekleştirileceği ve stadın ismi 3 yıllığına RHG Enertürk Enerji Stadı olarak anılacağı öğrenildi.

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