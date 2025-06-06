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Spor

Kayserispor'un teknik direktörü yine yabancı olacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic'in yerine yine yabancı bir ismi getirmeyi planlıyor.

IHA6 Haziran 2025 Cuma 14:13 - Güncelleme:
Kayserispor'un teknik direktörü yine yabancı olacak
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Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kayserispor, birkaç gün içerisinde yeni hocasını açıklamayı planlanıyor. Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, yeni teknik direktörün de yabancı olacağını söyledi.

Kayserispor yönetim kurulu üyesi Süleyman Akın, Teknik Direktör Jakirovic ile 1 yıl daha sözleşmelerinin bulunmasına rağmen Boşnak hocanın kariyeri için İngiltere'yi tercih etmesinden ötürü yol ayrımına girdiklerini ifade etti. Akın, "Sergej hocanın tercihine saygımız var. Biz de lig yarışımızı önümüzdeki sezonda da sürdürmek için yeni hoca arayışımız var. Birçok alternatif arasından tercihimizi tamamlamak üzereyiz. Bir kaç gün içerisinde resmi açıklamayı yaparız" dedi.

Süleyman Akın, yeni teknik direktörün de yabancı olacağını söyleyerek, "Kayserispor taraftarının gönlü rahat olsun. Kayserisporumuzu başarıya taşıyacağına inandığımız bir hoca ile sözleşme yapacağız" cümlelerine yer verdi.

Kayserispor, Jakirovic ile 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu 29 puan toplayarak kümede kalmayı başarmıştı.

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