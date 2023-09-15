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Spor

Kayserispor'un transfer yasağı sona erdi

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor'da uzun süredir devam eden transfer yasağı kalktı. Başkan Ali Çamlı yaptığı paylaşımda kulübün transfer tahtasının açıldığını belirtti.

IHA15 Eylül 2023 Cuma 14:06 - Güncelleme:
Kayserispor'un transfer yasağı sona erdi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer döneminin son gününde transfer yasağını kaldırdığını paylaştığı video ile duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transferin son gününde 3 dönemdir kapalı olan transfer yasağını kaldırdı. Yaklaşık 2-3 aydır yoğun uğraşlar sonrası mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı camia 60 dosyayı kapattı. Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı yaptığı açıklamada, "Kayserispor taraftarı, hepinizi yürekten kucaklıyorum. Yorucu bir yolculuğun sonunda gelen mutluluğu sizinle paylaşmak isterim. Hepinizi çok seviyorum, her şey Kayserispor için, her şey büyük Kayserispor taraftarı için. Hayırlı olsun; tahta açıldı yola devam. Bundan sonra Kayseri'yi ve Kayseri şehrini ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Hepimiz için hayırlı olsun" dedi.

Transfer yasağını kaldırabilmek için kulübün yaklaşık 9 milyon Euro civarında ödeme yaptığı öğrenilirken, anlaşılan futbolcular ile sözleşme imzalanması bekleniyor.

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