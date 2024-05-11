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Spor

Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti! Uçak zorunlu iniş yaptı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Kayserispor'un uçağına kalkış esnasında yıldırım isabet etti. Uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

11 Mayıs 2024 Cumartesi 18:53 - Güncelleme:
Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti! Uçak zorunlu iniş yaptı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un uçağına kalkış esnasında yıldırım isabet etti. Uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı. Takım ve teknik heyet havalimanında bekliyor.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, Erkilet havalimanına dönen uçakta test süreçleri devam etmektedir. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.

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