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Spor

Kayserispor'un Ümraniyespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor 23 kişilik kadro ile İstanbul'a gitti.

IHA8 Ekim 2022 Cumartesi 13:39 - Güncelleme:
Kayserispor'un Ümraniyespor maçı kamp kadrosu belli oldu
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Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor 23 kişilik kadro ile İstanbul'a gitti. Kadroda sakatlığı sona eren ancak maç eksiği bulunan Ali Karimi ile Arif Kocaman yer almadı. Teknik direktör Çağdaş Atan tarafından belirlenen kadroda Bilal Bayezit, Cenk Gönen, Abdulkadir Taşdan, Onur Bulut, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Hayrullah Erkip, Lionel Carole, Anthony Uzodimma, Bertolacci, Ackah, Campanharo, Kemen, Mensah, Mane, Gökhan, Cardoso, Emrah Başsan, Mame Thiam, Mustafa Pektemek, Gavranovic ve İlhan Parlak yer aldı.

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