Kayserispor'un yeni başkanı belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin aldığı kararla Asbaşkan Açıkalın'ın Kayserispor'un yeni başkanı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Kulüp tarihimizin en zorlu süreçlerinden birinde başkanlık görevini üstlenip büyük bir özveri ve mücadeleyle bu görevi yerine getiren önceki dönem başkanımız Ali Çamlı'ya teşekkür eder, bundan sonraki hayatında esenlikler dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ali Çamlı, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray maçının ardından istifa etmişti.