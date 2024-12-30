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Spor

Kayserispor'un yeni başkanı belli oldu

Bellona Kayserispor'da Ali Çamlı'nın istifasının ardından başkanlık görevine, yönetim kurulu kararıyla Asbaşkan Nurettin Açıkalın getirildi.

DHA30 Aralık 2024 Pazartesi 21:08 - Güncelleme:
Kayserispor'un yeni başkanı belli oldu
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Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin aldığı kararla Asbaşkan Açıkalın'ın Kayserispor'un yeni başkanı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Kulüp tarihimizin en zorlu süreçlerinden birinde başkanlık görevini üstlenip büyük bir özveri ve mücadeleyle bu görevi yerine getiren önceki dönem başkanımız Ali Çamlı'ya teşekkür eder, bundan sonraki hayatında esenlikler dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ali Çamlı, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray maçının ardından istifa etmişti.

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