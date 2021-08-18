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Spor

Kayserispor'un yeni hocası Hikmet Karaman

Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman'la prensipte anlaştı.

AA18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:12 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:12
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı.

Kulüp asbaşkanı Ali Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deneyimli teknik adamla 1 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Hikmet Karaman'a güvendiklerini belirten Çamlı, "Kayserispor taraftarımızın içi rahat etsin. Kayserispor'un başarısı için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni hocamızın tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Karaman'ın bugün kente gelip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Kayserispor, geçen sezonun son haftalarında takımın başına getirdiği Yalçın Koşukavak yönetiminde Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, 48 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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