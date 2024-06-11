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Spor

Kayserispor'un yeni isim sponsoru açıklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni sezondaki isim sponsorunun Bellona olacağı açıklandı.

IHA11 Haziran 2024 Salı 10:27 - Güncelleme:
Kayserispor'un yeni isim sponsoru açıklandı
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Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kayserispor'un yeni sezonda isminin Bellona Kayserispor olacağını söyledi.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Kayserispor cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin; Kayserispor'un yeni sezonda sponsor olarak bünyelerinde yer alan Bellona ismini kullanacağını açıkladı. Ertekin sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "2024-2025 sezonunda yeni dönem başlıyor. Mondihome ismi Kayserisporumuza çok yakıştı. Zor sıkıntılı anlar yaşasak da uğurlu da geldi. Ama her güzel şeyin bir sonu var. Önümüzdeki yıla, yeni sezona yeni bir isimle başlayacağız. Bellona Kayserispor hayırlı olsun" dedi.

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