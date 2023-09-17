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Spor

Kayserispor'un yeni transferleri görücüye çıktı

Kayserispor transferin son gününde kadrosuna kattığı 7 ismi Gaziantep Fk maçından önce taraftara tanıttı.

IHA17 Eylül 2023 Pazar 09:38 - Güncelleme:
Kayserispor'un yeni transferleri görücüye çıktı
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Kayserispor'un yeni transferleri Gaziantep FK maçı öncesi taraftara tek tek tanıtıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transferin son gününde kadrosuna kattığı 7 ismi görücüye çıkarttı. Gaziantep FK maçı öncesi yeni transferlerden Onurcan Piri, Julian Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Yiğit Emre Çeltik, Stephane Cedric Bahoken ve Aylton Boa Morte taraftarla bir araya geldi.

Yeni transferlerden Onurcan Piri ve Julian Jeanvier Gaziantep FK maçında yedekler arasında yer alırken diğer oyuncular kadroda yer almadı. 7 yeni transfer taraftarın büyük sevgisi ile karşılandı ve tek tek üçlü çektirdiler.

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