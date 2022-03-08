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Spor

Kayserispor'un yenilmezlik serisi sona erdi

Yukatel Kayserispor bu sezon sahasında ikinci kez yenildi. Kayserispor iç sahada 10 maç sonra kaybetti.

IHA8 Mart 2022 Salı 10:02 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 10:02
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, iç sahada 10 hafta sonra kaybetti. Ligin 28. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar müsabakayı 2-1 yenik tamamladı. Bu sezon sahasında 14 maça çıkan Kayserispor, son olarak ligin 7.haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. Kayserispor, 10 maç sonra Alanyaspor'a aynı skorla mağlup olarak iç saha yenilmezlik unvanını kaybetti. Kayserispor bu sezon sahasında oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Kayserispor'un sahasında oynadığı 14 maç ve sonuçları şöyle:

Kayserispor-Adana DS 1-1

Kayserispor-Kasımpaşa 2-0

Kayserispor-Galatasaray 3-0

Kayserispor-Trabzonspor 1-2

Kayserispor-Karagümrük 2-1

Kayserispor-Göztepe 1-1

Kayserispor-Antalyaspor 2-0

Kayserispor-Gaziantep 0-0

Kayserispor-Sivasspor 3-0

Kayserispor-Altay 1-0

Kayserispor-Başakşehir 1-0

Kayserispor-Hatayspor 4-3

Kayserispor-Giresunspor 2-1

Kayserispor-Alanyaspor 1-2

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