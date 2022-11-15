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Spor

Kayserispor'un yükselişi devam ediyor

Çağdaş Atan ile sezona başlayan Kayserispor'un yükselişi devam ediyor. Dünya Kupası arasına girilirken lig sıralamasında Trabzonspor ve Beşiktaş'ın üstünde olan Kayserispor, son yılların en iyi başlangıcını yaptı.

IHA15 Kasım 2022 Salı 09:53 - Güncelleme:
Kayserispor'un yükselişi devam ediyor
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Yukatel Kayserispor, ligde 14 haftayı 23 puanla 6. sırada tamamladı.

Yukatel Kayserispor, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan ötürü devre arasına erken girilen Süper Lig'in 14 haftalık dilimini 23 puanla 6.sırada tamamladı. Son yılların en önemli çıkışını gerçekleştiren sarı kırmızılılar, oynadığı 14 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik elde ederken 5 kez de yenildi. Rakip filelere 20 gol atarken kalesinde 15 gol gören Yukatel Kayserispor topladığı 23 puanla Trabzonspor ve Beşiktaş gibi şampiyon takımların önünde 6. sırada yer aldı. Kayserispor geride kalan 14 maçta İstanbulspor, Giresunspor, Hatayspor, Antalyaspor, Galatarasaray, Kasımpaşa ve Gaziantep FK maçlarını kazanırken Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor'a mağlup oldu.

Sarı Kırmızılılar, Ümraniyespor ve Adana Demirspor maçlarında da berabere kalmıştı.

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