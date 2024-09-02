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Spor

Kayserispor'un yüzü 6 sezondur Konya'da gülmüyor

Kayserispor, deplasmanda Konyaspor ile oynadığı son 6 maçta galibiyet alamadı.

IHA2 Eylül 2024 Pazartesi 10:12 - Güncelleme:
Kayserispor'un yüzü 6 sezondur Konya'da gülmüyor
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Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Kayserispor sahadan beraberlikle ayrıldı. Rakibi ile Konya'da oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi alan sarı kırmızılılar, son oynadığı maçtan da galibiyet alamadı. 3 puan almak adına sahaya çıkan ve önemli pozisyonlar bulan Kayserispor, 0-0 sona eren maç neticesinde hanesine 1 puan yazdırırken deplasmanda kazanamama sayısını 6'ya yükseltti. Rakibi ile Konya'da oynadığı son 5 maçını da kazanamayan Kayserispor, son galibiyetini 2018-2019 sezonunda 1-0'lık sonuçla almıştı.

Sonrasında oynadığı 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi alan Kayserispor, geçen sezon 2-0 yenildikten sonra bu sezon da 0-0 berabere kaldı.

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