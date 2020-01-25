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Spor

Max Kruse: Kazandığımız için takım olarak çok mutluyuz

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, ağları sarstığı Başakşehir maçı sonrasında konuştu.

25.01.2020  22:52 - Güncelleme: 25.01.2020  22:52

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek zirve yarışında aldığı kritik 3 puanın ardından ağları sarsan isimlerden Max Kruse açıklamalarda bulundu.

Elazığ'daki deprem felaketi için konuşan Kruse, "Depremde hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Bütün Türkiye için dün acı bir gün oldu. Bu maç bizim çok önemliydi. İlk golü attım, mutluyum. Bu maçın önemli olduğunu söylemiştik. Kazandığımız için takım olarak çok mutluyuz." mesajını yolladı.

Başakşehir'de orta sahada görev alan Mehmet Topal'ın kendisini tutamadığını söyleyen Alman oyuncu, "Mehmet Topal, beni çok fazla takip edemedi ve ben de daha fazla boş alan yarattım" dedi.

Türkçe öğrenmeye devam ettiğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Türkçe olarak en çok 'Yavaş' kelimesini kullanıyorum. Yavaş yavaş kendimi buraya daha ait hissediyorum. Daha da iyi Türkçe konuşacağım" diye konuştu.

Arama kurtarma görevlisinin enkaz altındaki bir depremzedeyle görüşme anı

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