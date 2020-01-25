25.01.2020 22:52 - Güncelleme: 25.01.2020 22:52

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek zirve yarışında aldığı kritik 3 puanın ardından ağları sarsan isimlerden Max Kruse açıklamalarda bulundu.

Elazığ'daki deprem felaketi için konuşan Kruse, "Depremde hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Bütün Türkiye için dün acı bir gün oldu. Bu maç bizim çok önemliydi. İlk golü attım, mutluyum. Bu maçın önemli olduğunu söylemiştik. Kazandığımız için takım olarak çok mutluyuz." mesajını yolladı.

Başakşehir'de orta sahada görev alan Mehmet Topal'ın kendisini tutamadığını söyleyen Alman oyuncu, "Mehmet Topal, beni çok fazla takip edemedi ve ben de daha fazla boş alan yarattım" dedi.

Türkçe öğrenmeye devam ettiğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Türkçe olarak en çok 'Yavaş' kelimesini kullanıyorum. Yavaş yavaş kendimi buraya daha ait hissediyorum. Daha da iyi Türkçe konuşacağım" diye konuştu.