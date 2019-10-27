SÜPER Lig’de haftanın maçında Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray’ı Dolmabahçe’de konuk ediyor. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Abdullah Avcı yönetiminde sezona kötü başlayan Siyah-Beyazlılar, Cim-Bom’u taraftarı önünde yenerek hem moral bulmak hem de sıkıntılı günleri geride bırakmayı hedefliyor. Kartal, Aslan’a karşı çıktığı son 10 resmi maçta galibiyet bakımından üstün durumda bulunuyor. Beşiktaş, söz konusu derbilerde 5 galibiyet alırken, 3 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İki karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Siyah-Beyazlılar 11 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Kartal, 2016’da yenilenen Vodafone Park’ta Aslan’a hiç yenilmedi

BEŞİKTAŞ kadar olmasa da sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray da zorlu derbide üç puanı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, Kartal’ı deplasmanda devirerek hem Vodafone Park’taki ilk zaferine imza atmak hem de Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda oynayacağı kritik Real Madrid mücadelesi öncesi moral bulmak istiyor. Cim-Bom, ligde dış sahada şu ana kadar çıktığı 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik 1 de yenilgi aldı. Galatasaray ayrıca son 7 resmi maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Ezeli rekabette geride kalan 345 maçta Aslan’ın, Kartal’a karşı galibiyet sayısında 122-110, gol sayısında 484-452 üstünlüğü bulunuyor. Ligdeki 122 karşılaşmada da Cim-Bom 45, Kartal 35 galibiyet elde etti.

AVCI’NIN KADER SINAVI

BEŞİKTAŞ’TA sezon başında Şenol Güneş’in yerine takımın başına getirilen Abdullah Avcı, saha sonuçları beklendiği gibi olmayınca kredisini çabuk tüketti. Avrupa Ligi’ndeki son Braga karşılaşmasında Vodafone Park’ta alınan 2-1’lik yenilgi sonrası tribünler tarafından istifaya davet edilen 56 yaşındaki teknik adam, her ne kadar “İstifayı düşünmüyorum, mücadeleye devam edeceğim” dese de bugünkü Galatasaray derbisi kendisi için kader sınavı niteliği taşıyor. Kariyerinde ilk derbisine çıkacak olan Abdullah Avcı, Galatasaray’a karşı alınacak galibiyet halinde tehlikeye giren koltuğunu sağlamlaştıracak. Aksi halde hem kendisinin hem de takımın durumunu daha da zora sokacak. Siyah-Beyazlılar, Avcı yönetiminde şu ana kadar çıktığı 11 res mi maçta sadece 2 galibiyet alabilirken, 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı, 3 kez de beraberlik yaşadı. Avcı sezon başında Beşiktaş ile 3 senelik sözleşmeye imza atmıştı.

KALKAVAN’IN YÖNETTİĞİ 3 DERBİDE BJK-GS: 2-1

MHK tarafından Vodafone Park’taki Beşiktaş-Galatasaray derbisine atanan Mete Kalkavan, 4. kez iki takım arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak. Kalkavan’ın 1’i TFF Süper Kupa, 2’si Süper Lig olmak üzere yönettiği geride kalan 3 müsabakada Kartal 2 galibiyet alırken, Aslan da 1 kez kazandı. 40 yaşındaki hakem bu sezon Cim-Bom’un evinde Konya ile 1-1, deplasmanda Yeni Malatya ile 1-1 berabere kaldığı maçları yönetti. Kalkavan, bu sezon ilk kez Beşiktaş maçı yönetecek.

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Caner, Lens, Adem Ljajic, Güven

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Babel, Feghouli, Babel, Andone