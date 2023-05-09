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Spor

Kazımcan Karataş: Kendime yakışan oyunu oynadım

Galatasaray'ın genç yıldız adayı Kazımcan Karataş, Başakşehir maçı sonrası şampiyonluk yarışını ve kendi performansını değerlendirdi.

9 Mayıs 2023 Salı 09:34 - Güncelleme:
Kazımcan Karataş: Kendime yakışan oyunu oynadım
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Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş, Başakşehir maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş, Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdi.

Kazımcan Karataş, "Sakatlıktan sonra sabrettim. Formanın bana döneceğini biliyordum. Okan Hocam bana şans verdi. Bunu göstermem gerekiyordu ve gerçekten gösterdim. Kendime yakışan bir oyun oynadım. Takım arkadaşlarım bana çok yardım etti. Mutluyum." dedi.

Genç futbol, röportajını, "Bu maçın önemini biliyorduk. 3 puan almak için elimizden geleni yaptık. 3 puan aldık, mutluyuz. Adım adım şampiyonluğa büyük taraftarımızla ulaşmak istiyoruz." diye tamamladı.

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