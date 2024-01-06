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Spor

Kazımcan Karataş'a gün doğdu

Galatasaray'da uzun zamandır şans bulamayan Kazımcan Karataş, Konyaspor maçında sarı kırmızlılardaki eksik oyuncuların fazla olması nedeniyle yeniden formayı alabilir.

6 Ocak 2024 Cumartesi 14:20 - Güncelleme:
Kazımcan Karataş'a gün doğdu
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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrasında yerine kimin oynayacağı belirsiz. Barış Alper Yılmaz o bölgeye çıkarsa bu sefer de sol bek boşta kalıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un solda mecburen Kazımcan Karataş seçeneğine dönmesi, hücumun en ucunda ise Barış Alper'i kullanması seçenekler arasında.

Takımda birçok eksiğin bulunması sebebiyle sol bekte uzun süredir forma bulamayan Kazımcan Karataş, bu maçla birlikte yeniden şans bulmuş olacak.

20 yaşındaki Kazımcan, bu sezon Galatasaray forması ile 8 resmi maça çıktı.

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