Kazımcan Karataş'ın transferi Altay'ı rahatlattı

Türk futboluna kazandırdığı oyuncularla tanınan Altay'ın son yıldız adayı Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş oldu. Siyah-beyazlı kulübün spor okullarından yetişip alt yaş kategorilerinde görev aldıktan sonra geçen sezon Süper Lig'de vitrine çıkan 19 yaşındaki milli futbolcu hem siyah-beyazlı kulübe hem de İzmirli futbolseverlere gurur yaşattı. 18 yıl sonra yer aldığı Süper Lig'den 371 milyon TL borç yüküyle düşen Altay, Kazımcan'ın satışıyla 20 milyon TL gelir elde ederek az da olsa rahatladı.

Geçmişte Mustafa Denizli başta olmak üzere Alpay Özalan, Toprak Kırtoğlu, Reha Kapsal, Erdi Demir, Altay Dağdelen, Hayrettin Demirbaş, Can Barhan, Ramazan Kurşunlu, Necati Ateş, Çağdaş Atan, İbrahim Akın gibi önemli oyuncular yetiştiren Altay, Süper Lig kulüplerinde forma giyen Semih Kaya, Aytaç Kara, Musa Çağıran, Ulaş Zengin, Ali Şaşal Vural, Atakan Çankaya gibi futbolcuları da bünyesinden çıkardı. Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen Okay Yokuşlu ve Cenk Özkaçar ise Avrupa'da ülkemizi temsil ediyor.