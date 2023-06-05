Kazımcan Karataş'tan şampiyonluk sözleri

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden sonra şampiyonluk kupasını aldı. Sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Kazımcan Karataş, şampiyonlukla ilgili özel açıklamalarda bulundu. Karataş, "İnanılmaz bir duygu. Sahaya çıkarken de saha içerisindeyken de dışarıdayken de Galatasaray camiasının bir oyuncusu olarak sahaya çıkmak inanılmaz bir şey" şeklinde konuştu.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Madalyayı boynuna takıp, kupayı kaldırdığında neler hissettiğinin sorulması üzerine Karataş, "Tüylerim diken diken oldu. İnanılmaz bir duyguydu" diye cevap verdi.

Genç oyuncu bu sezon Galatasaray'da 12 maçta forma giydi.