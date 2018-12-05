Keçiörengücü: 1 Galatasaray: 2
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nü 2-1 yendi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek Ankara'dan avantajlı döndü.
Aktepe Stadı'ndaki karşılaşmada çoğunluğu genç oyunculardan oluşan bir ilk 11'le sahada yer alan sarı-kırmızılı takım 33. dakikada Atalay Babacan'ın şık golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 50'de genç yetenek Yunus'un asistinde Linnes farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
51'de Ziya'nın golü karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-2.
İkinci yarıda rakip kalede büyük baskı kuran sarı-kırmızılı takım, inanılmaz pozisyonlardan yararlanamadı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18, 19 ya da 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.
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