Keçiörengücü: 3 - İstanbulspor: 2 (Maç sonucu)

23 Ekim 2021 Cumartesi 15:48 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 15:48

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor'u konuk etti. Başkent temsilcisi, rakibini uzatmak dakilarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Ankara Keçiörengücü'ne 3 puanı getiren golleri 24 ile 64. dakikalarda Olawoyin ve 90+7'de Vusal Isgandarli kaydetti. İstanbulspor'a ise 54. dakikada Ali Yaşar ve 74. dakikada Emir Kaan Gültekin'in attığı goller yetmedi.

Bu galibiyetle Keçiörengücü puanını 7'ye yükseltti ve TFF 1. Lig'de 18. sırada yer aldı. 10 puanda kalan İstanbulspor ise 11. sırada bulunuyor.

Stat: Aktepe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan, Ogün Bayrak (Dk. 87 Abdulkadir Korkut), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cihan, Pululu (Dk. 68 Uğur Utlu), Hamza Gür, Taşkın Çalış (Dk. 61 Vusal Iskandarlı), Olawoyin (Dk. 87 Djibrilla), Eze (Dk. 61 Ali Yavuz Kol)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Etoga (Dk. 73 Emir Kaan Gültekin), Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Dk. 46 Rroca), Melih Kabasakal, Eslem Öztürk (Dk. 86 Ferhat Yazgan), Topalli (Dk. 86 Kaan Miray Bağış), İbrahim Yılmaz, Ethemi (Dk. 46 Duhan Aksu)

Gol: Dk. 24 ve Dk. 64 Olawoyin, Dk. 90+7 Vusal Iskandarlı (Ankara Keçiörengücü), Dk. 54 Ali Yaşar, Dk. 74 Emir Kaan Gültekin

Sarı kartlar: Dk. 22 Eze, Dk. 33 Taşkın Çalış, Dk. 85 Ogün Bayrak, Dk. 86 Ali Yavuz Kol (Ankara Keçiörengücü), Dk. 85 Eslem Öztürk, Dk. 85 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)