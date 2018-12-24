Keital Balde: Inter'in beni bonservisimle beraber alması lazım

İtalya Serie A takımlarından Inter'de oynayan Keita Balde, Inter'de kalmak istediğini belirtirken kulübüne de mesaj gönderdi

İtalya basınına konuşan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, ''Inter büyük bir kulüp. Buraya ilk geldiğimde bunu çok iyi anladım. Küçüklüğümden beri iki Milano takımının maçlarını takip ediyorum. Babam, Milan'ın Hollandalı ileri üçlüsünü çok beğeniyordu. Ancak ben Inter'in Adriano, Martins ve Ibrahimovic üçlüsünü seviyordum. PlayStation'da hep Inter'i seçiyordum. Burada bulunduğum için gurur duyuyorum.'' diye konuştu.

''DAHA EN İYİ HALİMİ GÖRMEDİNİZ''

İtalyan ekibi ile satın alma opsiyonlu kiralama sözleşmesi bulunan Keita Balde, ''Daha en iyi halimi görmediniz. Şu ana kadar gösterdiğim performans henüz %60-70 diyebilirim. Inter'in beni bonservisimle beraber alması lazım. Takıma daha çok yardımcı olmak istiyorum.'' dedi.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Inter ile Serie A'da 15 maça çıkarken 3 gol ve 2 asist üretti.

(Sporx)