İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2023 Cumartesi / 20 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kelechi Iheanacho'nun talipleri artıyor
Spor

Kelechi Iheanacho'nun talipleri artıyor

Adı Beşiktaş'la da anılan Kelechi Iheanacho'ya, Premier Lig ekiplerinden sonra Suudi Arabistan'dan da teklif gelebilir.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 18:26 - Güncelleme:
Kelechi Iheanacho'nun talipleri artıyor
ABONE OL

Gelecek sezon şampiyonluğa oynamak isteyen ve transfer çalışmalarını bu yönde yapmak isteyen Beşiktaş'ta santrfor transferinde öne çıkan isimlerden birisi Kelechi Iheanacho.

Ancak bu transfer gün geçtikçe zorlaşıyor. Premier Lig'den talipleri olan Nijeryalı yıldıza Suudi Arabistan ekipleri de talip oldu.

TAKIMDAN AYRILACAK

Kelechi Iheanacho'nun, Premier Ligde gösterdiği kötü performansın ardından küme düşen Leicester City'den ayrılacağı söylenmişti.

SkySports'un haberine göre takımdan ayrılmak isteyen Kelechi Iheanacho için en ciddi ilgiyi Nottingham Forest, Everton ve Beşiktaş göstermişti ancak kulübe gelen ciddi bir teklifin olmamasının ardından Suudi Arabistan ekipleri de Nijeryalı yıldız için devreye girmiş durumda.

35 MAÇA ÇIKTI

Leicester City formasıyla bu sezon 35 resmi maça çıkan Kelechi Iheanacho bu karşılaşmalarda 8 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.