Kelleher, Brentford'a imza atıyor

Liverpool'da Alisson Becker'in arkasında kalan Caoimhin Kelleher, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Liverpool'un yedek kalecisi Caoimhin Kelleher, Brentford'a transfer oluyor. 26 yaşındaki kalecini için Brentford, bonuslarla birlikte toplam 21.3 milyon pound ödeyecek .

KELLEHER'İN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

7 sezondur Liverpool kalesinde bulunan kaleci, bu sezon çıktığı 20 maçta kalesini 9 kere gole kapatırken kalesinde 20 gol gördü.

KELLEHER'İN KARİYER YOLCULUĞU

İrlanda'da Ringmahon altyapısında yetişen kaleci 2015/2016 sezonunda Liverpool altyapısına katılmıştı. Liverpool'un alt yaş takımlarında oynayarak ana takıma çıkacak kadar tecrübe kazandı.