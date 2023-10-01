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  • Kemal Özdeş: 3 puan için mutluyum ancak oyundan memnun değilim
Spor

Kemal Özdeş: 3 puan için mutluyum ancak oyundan memnun değilim

VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2'lik mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş maç sonrası açıklamalarda bulundu.

AA1 Ekim 2023 Pazar 16:40 - Güncelleme:
Kemal Özdeş: 3 puan için mutluyum ancak oyundan memnun değilim
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, "Üç puan aldığımız için mutluyuz. Ancak oynadığımız oyundan çok hoşnut değilim. Oyunun her iki yönünü de eşit oynamaya çalışıyoruz. Erken bulduğumuz goller, bu hava ve saha koşullarında skoru korumaya yönelik bir oyun çıkardı." ifadelerini kullandı.

Orta alan ve ön oyuncular arasındaki pas bağlantılarını doğru kuramadıklarını aktaran Kemal Özdeş, "Mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyum. Önemli bir 3 puan aldık. Kazanma arzusu önemli. Fenerbahçe maçında fazlasına ihtiyacımız olacak. Bu puan ortalamalarında kalmak değerli. Eksiklerimiz tamamlandığında daha iyi bir takım ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise müsabakaya ilişkin, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Beş dakika içinde 2 şut ve 2 gol. Beraberliği yakalayacağımız anda ilk devre 3-0 geride tamamladık. İkinci yarıda maçın hakimiyeti bizdeydi. 3-2 mağlup olduk. Üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.

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