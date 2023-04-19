İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2023 Çarşamba / 29 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4028
  • EURO
    21,3325
  • ALTIN
    1244
  • BIST100
    5061.22
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kemal Özdeş: Aldığımız puandan mutluyum
Spor

Kemal Özdeş: Aldığımız puandan mutluyum

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş maç sonu açıklamalarda bulundu.

IHA19 Nisan 2023 Çarşamba 20:37 - Güncelleme:
Kemal Özdeş: Aldığımız puandan mutluyum
ABONE OL

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Kasımpaşa maçının ardından, "Aldığımız puandan mutluyum ama kaçan pozisyonlardan dolayı içim buruk" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kayserispor'un çıkışlarını doğru pozisyon ile kapattıklarını düşündüğünü söyleyen Özdeş, "Bugün maçın sonunda her iki takım da 1 puanla ayrıldı. Aldığımız puandan dolayı mutluyum ama maçın ikinci yarısında oynadığımız oyunun karşılığında beklediğimiz net pozisyonlara baktığımda bir parça da içim buruk. Çünkü kazanabileceğimiz maçtı. Maçın ilk yarısı Kayserispor takımı iç sahada önemli performanslar yaptı bu sene ve ligimizin önemli takımlarından birisi. Planlı oynayan bir takım. Çıkışlarını doğru pozisyonu alarak kapattığımızı düşünüyorum ama kendi yarı alanımızda kazandığımız topları hücum ve orta saha kopukluklarından dolayı etkili sonlayamadık. Bu da rakip etkili olmasa da bizi etkisiz kıldı ancak maçın ikinci yarısında daha doğru yerlerde daha doğru şekilde topa sahip olduk" dedi.

Özdeş, bulundukları bölgeden kazanarak çıkmak istediklerini söyleyerek, "Rakip yarı alanına daha fazla gitmeye başladık, ceza sahası hareketliliğimiz arttı. Bunun belki karşılığı atılamayan birkaç yer pası ama 2 tane karşı karşıya pozisyonumuz var. Bunları değerlendirebilsek kazanan olurduk. İyi bir maç oldu. Benim için bugün önemli olan geçtiğimiz hafta farklı skorla kaybettikten sonra ki bu rakibimiz Kayserispor için de geçerli bugün oynadığımız oyun iştahı ve disiplini ile gelecek haftalar için referans oluşturuyor. Şimdi bunu sürdürmek istiyoruz. Geniş bir kadrom var, kim görev alırsa bunu iyi sürdürüyor. Şimdi hiç beklemeden Pazar günü oynayacağımız maça hazırlanacağız. Bulunduğumuz bölgeden kazanarak çıkmak istiyoruz. İnanıyorum ki bunu da gerçekleştirecek gücümüz var" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.