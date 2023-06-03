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Spor

Kemal Özdeş: Birbirine benzer 5 gol yedik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Beşiktaş'a 5-2'lik skorla mağlup oldukları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

3 Haziran 2023 Cumartesi 22:08 - Güncelleme:
Kemal Özdeş: Birbirine benzer 5 gol yedik
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Özdeş, "Beşiktaş'ı kutlamak gerekiyor. Net bir galibiyet aldılar. İlk yarısında 2-0, gol atıp oyuna ortak olma niyetimiz vardı. Oyunda belki ilk yarıya göre daha dengeli bir oyun olarak başladı. 3. gol gardımızı düşürdü. 5-2'yi anlatmak güç. 20. dakikadaydı Beşiktaş'ın ilk atağı. Bizim için sorun, aynı merkezden arkamıza atılan toplara cevap veremememizdi Benzer şekilde böyle 5 gol yedik. Kutluyorum Beşiktaş'ı." dedi.

Kemal Özdeş ayrıca, "Çalışacak fırsat ve zaman da yoktu. Beşiktaş bugün istediğini aldı. Onlara da başarılar gelecek sezon için. Biz de gelecek yılın yapılanması başladık. Hem son maça hazırlanacağız. Onu kazanmak için uğraşacağız. Umarım kazanarak sezonu kapatırız. Sonra da gelecek sezonun Kasımpaşası'nı oluşturacağız." sözlerini sarf etti.

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