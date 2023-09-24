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Spor

Kemal Özdeş: Galibiyete sevinemiyorum

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Süper Lig'deki 2-1 kazandıkları Adana Demirspor mücadelesini değerlendirdi.

24 Eylül 2023 Pazar 23:19 - Güncelleme:
Kemal Özdeş: Galibiyete sevinemiyorum
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, ilk defa kazandıkları bir 3 puana yeteri kadar sevinemediğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdeş, garip bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.

Sahaya eksiklerle çıktıklarını anlatan Özdeş, şunları kaydetti:

"İlk defa kazandığımız 3 puana çok fazla sevinemedim. Oyunun ilk 20 dakikası referans oldu benim için. Maç 11'e 11 iken istediğimiz oyunu oynadık. Rakip yarı alana yerleştik, rakibi kalemizden uzak tuttuk. Etkili, yetenekli oyuncuları var. Kalecinin kırmızı kartından sonra öne geçtik. Sonra 2. kartı gördüler. Devre arasında rakibin 9 kişi oynamasının doğru oynamadığımızda bize problem oluşturacağını söyledik. İkinci yarıya iyi başladık, 2-0'ı bulduk ama ondan sonra oyunumuz bozuldu. Rakibimiz risk aldı ama biz bu riski değerlendiremedik. Çabuk sonuca gitmeye çalıştık. Bu bizim oyun formatımız dışındaydı. Yaptığım tüm hamleleri doğru oynamak için yaptım. Rakibimiz son dakika gol bulsa puan alabilirdi. Bugün sadece 3 puan kazandık."

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