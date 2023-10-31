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Spor

Kemal Özdeş: Hayalimiz kupada sonuna kadar gitmek

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0'lık skorla geçti. İstanbul ekibinde teknik direktör Kemal Özdeş karşılaşmayı ve kupadaki hedeflerini dile getirdi.

IHA31 Ekim 2023 Salı 15:53 - Güncelleme:
Kemal Özdeş: Hayalimiz kupada sonuna kadar gitmek
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda elde ettikleri 68 Aksaray Belediyespor galibiyetini değerlendiren Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Hem kulübümüzün hem de bulunduğumuz ortamın kupada ilerlemesi gerekiyor. Oyuncularıma bir kupa hayali kurmaktan bahsettim" dedi.

"OYUNCULARIMA BİR KUPA HAYALİ KURMAKTAN BAHSETTİM"

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde Kasımpaşa, evinde karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi. Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarı takım oyununun iyi olmamasına rağmen 3 gol bulduklarını, ikinci yarı ise takım oyununu iyi oynamalarına karşılık gol atamadıklarını aktaran Kemal Özdeş, "3-0 ile turu geçtiğimiz için mutluyum. Bizim için Türkiye Kupası'nın başlangıç maçıydı. Hem kulübümüzün hem de bulunduğumuz ortamın kupada ilerlemesi gerekiyor. Oyuncularıma bir kupa hayali kurmaktan bahsettim. Onlarla kulübümüze ve ortamımıza çok uygun düşecek diye konuştum. Bundan 7 sezon önce, ilk çalıştığım yıl yarı finalde elemiştik. Şimdi sonuna kadar gitmek gibi bir hayalimiz var. İlk yarıda sadece goller attık. İkinci yarıda daha net gol pozisyonlarına girdik ama gol atamadık. Rotasyonlu bir kadroyla her iki yarıyı oynadık. Oyuncularımın oyun coşkusundan, mücadelelerinden memnunum. Yarından itibaren Galatasaray maçı hazırlıkları başlayacak" şeklinde konuştu.

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