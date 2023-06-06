Kemal Özdeş: Hedefimiz ligde kalmak olmamalı

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdeş, Fatih Karagümrük'ü kutlayarak sözlerine başladı.

Kırmızı-siyahlı rakiplerinin mücadeleden net bir galibiyetle ayrıldığının altını çizen Kemal Özdeş, şunları söyledi:

"Buraya gelirken ligin son haftasında bir duruş sergilemek, son haftalardaki güçlü oyunu devam ettirmek önceliğimizdi. İlk yarıda çok üretken olamasak da istatistik anlamında öndeydik. 68. dakikaya kadar ikinci yarıda gol bulabilecek anlar yakaladık. 2. golü yedikten sonra yine geri dönmeye çalıştık ama 3. gol maçı bitirdi. Alanya'da alınan galibiyetin ardından mental anlamda rahatlama oldu. Bunun üzerine formda bir Beşiktaş'la oynamak ve 3 gün geçmeden Karagümrük'le oynamak ritmimizi bozdu. Aldığımız mağlubiyetten dolayı üzgünüm. Bu yıl sıralama olarak hedefimizi gerçekleştiremedik. Kasımpaşa'nın hedefi hiçbir zaman ligde kalmak olmamalı. Benim dönemlerimde hiç böyle olmadı. Üreten, fark oluşturan bir takım olmak istiyoruz. Yasin bu sezonun kazancı oldu. Taylan ve Berat da aynı şekilde. Gelecek yıl kulübün vizyonuna uygun oyuncularla kalite sunmaya devam etmek istiyoruz. Umuyorum gelecek sezon doğru bir planlamayla iddialı bir Kasımpaşa olacak."

Yeni sezon öncesinde transfer planlaması üzerinde çalıştıklarını da söyleyen Özdeş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalışmalar yapılıyor. Henüz harita bitmedi ama taslak hazır. Kontratı biten iskelet bir kadro var. Bu oyuncularla görüştükten sonra ihtiyaç belirlenecek. İkinci yarıda kiralık oyuncular geldi, onlar gidecek. Kalmasını istediklerimiz var. İhtiyacımıza göre, kulübümüzün vizyonuna uygun oyuncuları almak istiyoruz. Umarım bunu gerçekleştiririz. Bu durum 10 güne netlik kazanır."