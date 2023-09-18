Kemal Özdeş: İyi bir geri dönüş oldu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 3-3 biten Alanyaspor maçının ilk yarısındaki oyun ile Alanyaspor'un kazanmaya daha yakın olduğunu belirterek, "Maçta 2 farklı yenik duruma düştükten sonra beraberliği yakaladık." diye konuştu.

Özdeş, takımının genç oluştuğunu bunu da öngördüklerini ve planladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"İstediğimiz oyuncuları kadromuza kattık. Bugün ilk defa oynayanlar vardı. Oyuncuların hem takımımıza uyum sağladıklarında hem de forma düzeyleri yükseldiğinde etkili bir Kasımpaşa olacağını düşünüyorum. Bugün bizim için büyük problem, aynı golleri yemek oldu. Bunları gidermek zorundayız."

Özdeş, şimdi önlerine bakacaklarını ve gelecek hafta oynayacakları maça hazırlanacaklarını aktararak, "Bize bugünkü 70'inci dakikadan sonraki coşkumuz ve niteliğimiz referans olacak. Bugün bir puanın dışındaki kazancımız bu olacak. Sonra da gelecek hafta takımımıza karşı farklı ihtiyaçları gidermemiz gerekiyor. Devam edeceğiz. Takımın geri dönüşü, tepkisi önemliydi. Takımımız iyi mücadele etti. Seyir zevki yüksek bir maç oldu ama bizim için farklı duygu geçişinin, olduğu bir maçtı. 2-0, 2-1, 3-1 ama sonra bizim için iyi bir geri dönüş oldu." değerlendirmesinde bulundu.