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Spor

Kemal Özdeş, Kasımpaşa'ya veda etti! İstifa kararı resmen duyuruldu

Süper Lig'de son haftalardaki kötü gidişata Konyaspor karşısında da dur diyemeyen Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş'in görevinden istifa ettiğini açıkladı.

27 Kasım 2023 Pazartesi 13:52 - Güncelleme:
Kemal Özdeş, Kasımpaşa'ya veda etti! İstifa kararı resmen duyuruldu
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevinden istifa etti.

Kasımpaşa: "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

2022-2023 sezonunun son haftalarında takımın başına getirilen Kemal Özdeş, İstanbul ekibinin başına geçtiği günden bu yana 24 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcı bu maçlarda 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayarak 1.46'lık bir puan ortalaması tutturdu. Bugün görevinden istifa eden Özdeş'in böylelikle üçüncü Kasımpaşa serüveni de sona erdi.

LİGDE SEKİZİNCİ SIRADAYDI

Sezona Kemal Özdeş yönetiminde başlayan Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de an itibariyle 18 puanla 8. sırada yer alıyor.

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