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Spor

Kemal Özdeş: Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kayserispor'a mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş maç sonu yaptığı açıklamada üzgün olduğunu ve puan kayıplarını telefi edeceklerini dile getirdi.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 16:40 - Güncelleme:
Kemal Özdeş: Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Mondihome Kayserispor'a 4-3 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, sahadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdeş, "Puan kazanamadığımız için üzgünüm. Kayserispor, hak ederek 3 puanı aldı. Maçın ilk bölümünde daha doğru oynadık. En önemli fırsatı oyunun başında yakaladık ama değerlendiremedik. Oyun kontrolü bizdeyken ilk golü yedik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda kenarlardan giderek sonuç almaya çalıştıklarını aktaran Kemal Özdeş, "Ancak devrenin başında yediğimiz golle 4-1 geriye düştük. Oyuncularım buna karşılık verdiler. Son düdüğe kadar skoru 4-4 yapacak çabayı gösterdiler. Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. İki haftadır kaybediyoruz. Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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