14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kemal Özdeş: Kulübümün gücü, camiamın enerjisi buradan çıkacaktır

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Kemal Özdeş maç sonunda hem performanslarını hem de Jerome'nin kırmızı kartını değerlendirdi.

İşte Kemal Özdeş'in maç sonundaki açıklamaları...

''Fenerbahçe golü attıktan sonra baskı şiddeti azalsa da biz doğru yerleşim alamadık ve etkili olamadık. İkinci yarı daha doğru bir yerleşimle başladık. 50. dakikada 10 kişi kaldık. Oyun stratejisi tamamen değişti. Oyuncularım iyi mücadele ettikler ancak eksik kalmaktan dolayı önde etkili olamadık. 10 kişi kaldıktan sonra 1-0 gerideyseniz böyle. Eğer 80'e kadar 1-0'ı tutabilseydik belki beraberlik çıkabilirdi. Kulübümün gücü, camiamın enerjisi buradan çıkacaktır.''

''Şimdi bir kupa maçımız var, sonra lig var. Ligdeki maçımızı da kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz.''

''Böyle bir savunma hamlesi kontrolsüz oldu, yokse bilerek basacak karakterde bir oyuncu değil. Tabii ki kırmızı kart. O da çok üzgün ve takım arkadaşlarından özür diledi.''

18 aylık Faslı bebek dünya başkentlerini ezbere saydı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

6,6 büyüklüğünde korkutan deprem

6,6 büyüklüğünde korkutan deprem

Son bir haftada öldürülen terörist sayısı açıklandı

Son bir haftada öldürülen terörist sayısı açıklandı

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Hedef 90 milyon avro

Hedef 90 milyon avro

Kışanak ve Tuncel için karar çıktı

Kışanak ve Tuncel için karar çıktı

Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksit sınırı getirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksit sınırı getirildi

Dünya başkentlerini ezbere saydı! İsrail için bakın ne dedi?

Dünya başkentlerini ezbere saydı! İsrail için bakın ne dedi?

'Terörle mücadelemiz 1 saniye bile hız kesmeyecektir'

'Terörle mücadelemiz 1 saniye bile hız kesmeyecektir'
 

POPÜLER HABERLER

Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA