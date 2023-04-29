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Spor

Kemal Özdeş: Sonuca yönelik net işler yapmamız lazım

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın deneyimli teknik direktörü Kemal Özdeş maç sonu açıklamalarda bulundu.

IHA29 Nisan 2023 Cumartesi 22:47 - Güncelleme:
Kemal Özdeş: Sonuca yönelik net işler yapmamız lazım
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Ankaragücü maçının ardından, "Dış sahada oynadığımız oyunumuzu biraz geliştirmemiz gerekiyor. Biraz daha sonuca yönelik net işler yapmamız lazım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, konuk olduğu MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "İki takım da istekli ve coşkulu oynadı. Maçın ilk yarısında, takımının doğru yerleşimi ve tepkileri bize daha fazla pozisyon getirdi. Bunları golle sonuçlandırabilseydik başka bir oyun olurdu. İkinci yarı, ilk yarının aksini doğru pasları yapamamak üretkenliğimizi biraz azalttı. Dış sahada oynadığımız oyunumuzu biraz geliştirmemiz gerekiyor. Biraz daha sonuca yönelik net işler yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

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