Kemal Özdeş: Standartsızlık canımızı sıkıyor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Konyaspor yenilgisi sonrası son haftaların final havasında olacağını söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 2-1 kaybetti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Belki ilk 15 dakikası her iki takımın oynama çabasıyla ama 13. dakikada bulduğumuz golden sonra golü yediğimiz ana kadar her şey değişti. Elimizdeki puan ve kazanma arzusu istemediğimiz bir oyunu oynattı. Uzaklaştırmak istediğimiz her top Konyaspor'un yerleşmesini sağladı. Birkaç fırsatımız var. Öne geçip doğru oynamamız gerekiyordu. İkinci yarısında daha doğru yerleşme, geçiş hücumlarını durdurma planımız vardı. 60. dakikadan sonra planımız da tuttu. Gol olacak pozisyonlar da vardı. Doğru yerleşerek, çok net pozisyon üreterek de fırsat yararlanacak pozisyonlar vardı" ifadelerini kullandı.

"Standartsızlık canımızı sıkıyor"

Konyaspor'u aldığı galibiyetten dolayı kutlayan Özdeş, "Savunma açısından doğru oynadılar. Hakem de iyi maç yönetti. İlk yarı 7 dakika uzattı ama ikinci yarı daha 55 dakikada Sehic'e uyarılarda bulunuldu. Ama 4 dakika uzatıldı. Hakeme sorduğumda VAR hakeminin karar verdiğini söyledi. Standartsızlık canımızı sıkıyor. Kalan 7 hafta daha zor olacak, daha final havasında olacak. Alt sıralar için puanlar çok yakın. Bugünkü maçı unutup Ankaragücü deplasmanına odaklanacağız. Maç kazanmamız gerekiyor bunun için çabalayacağız" şeklinde konuştu.