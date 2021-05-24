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Spor

Kenan Karaman Süper Lig yolunda! Beşiktaş...

Almanya Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Kenan Karaman Süper Lig'de forma giyebilir. Kenan'ın menajeri Beşiktaş ile görüşmek üzere İstanbul'a geliyor.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:00 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:00
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Almanya Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Kenan Karaman kulübü ile vedalaştı. Milli Takım kampı için Türkiye'ye gelen Kenan basın mensuplarının transfer sorusuna "Türkiye de olabilir Avrupa da olabilir. Henüz karar vermedim." dedi.

A Spor'un haberine göre, Kenan Karaman'ın menajeri, İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la görüşme gerçekleştirecek. Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakan yıldız isim Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek temsilcimiz Beşiktaş'a bir adım daha yakın.

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