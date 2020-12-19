Kenan Özer: Baraj sanki yanlış kurulmuş gibiydi

19 Aralık 2020 Cumartesi 21:59 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 22:00

Gaziantep-Fenerbahçe maçında takımının 3. golünü atan Kenan Özer, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Kenan Özer maç sonu açıklamasında; "Çok mutluyuz. Fenerbahçe'ye karşı 3-1'le galip gelmek kolay değil. Kaliteli kadroları var. Güzel maç oldu. İzleyenler umarım keyif almıştır. Ben sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocamız biraz geç aldı ama Rabbim gol atmayı nasip etti. Baraj sanki yanlış kurulmuş gibiydi. Güray vuracak diye herhalde öyle durdular. Benim vuracağım taraftaki oyuncu kısaydı."