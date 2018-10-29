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Kenan Özer'in 'Kostantinopolis' paylaşımı büyük tepki çekti

MKE Ankaragücü'nün sol kanat oyuncusu Kenan Özer, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından Instagram hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı.

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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından konuk ekibin sol kanat oyuncusu Kenan Özer, Instagram hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Karşılaşma sırasında çekilen üç fotoğrafını yayınlayan 31 yaşındaki futbolcu, paylaşımının altına "Kostantinopolis fethi başarıyla sonuçlandırılmıştır. Çok şükür..." mesajını yazdı.

Bu paylaşımı büyük tepki gören Özer, daha sonrasında hesabını gizliye aldı.

 

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