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Spor

Kenan Sipahi, yeniden Beşiktaş Icyrpex'te

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Icyrpex, milli basketbolcu Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 18:21 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 18:21
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Beşiktaş Icyrpex Erkek Basketbol Takımı, milli oyun kurucu Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2016-2019 yıllarında siyah-beyazlı formayı giyen Kenan ile sözleşme imzalandı.

İspanya'nın Zaragoza takımında oynayan 26 yaşındaki milli basketbolcu, TOFAŞ altyapısından yetiştikten sonra sırasıyla Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş, Real Betis formaları giydi.

Bu sezon başında Zaragoza'ya transfer olan Kenan Sipahi, 12 lig maçında 2.8 sayı, 2.1 ribaunt ve 1.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

  • beşiktaş Icyrpex
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