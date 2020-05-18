DHA 18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:34 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:34

26 dakikalık belgesel, Kenan Sofuoğlu'nun 'Hayatım' dediği yarış pistinde başlıyor. Annesi, eşi, aile arkadaşları ve eski takım direktörlerinin de anılarını paylaştığı belgeselde, Kenan Sofuoğlu'nun doğduğu ve büyüdüğü Sakarya da önemli bir yer tutuyor. Belgesel, yarın Red Bull TV'de yayınlanacak.

ÖNCÜ KARDEŞLER: KENAN AĞABEYİN BİZİM İÇİN AÇTIĞI YOLDA EN İYİ ŞEKİLDE İLERLEMEK VE YENİ ŞAMPİYONLUKLARI ÜLKEMİZE GETİRMEK İSTİYORUZ



Toprak Razgatlıoğlu, Can ve Deniz Öncü gibi genç sporcuların da katıldığı basın toplantısında konuşan Kenan Sofuoğlu, "Hayatım boyunca önüme birçok engel çıktı. Bunları motosiklet tutkum sayesinde aştım. Yarışmak benim hayatım oldu. Ülkeme 5 dünya şampiyonluğu getirmeyi başardım ve Red Bull Media House'un çektiği bu belgesel sayesinde benim için çok özel anları, unutmak istemediğim sevdiklerimi ve genç bir sporcuyken kurduğum hayalleri nasıl tutkuyla gerçekleştirdiğimi hatırlamak, ileride çocuklarımın da bunları izleyebilecek olması beni çok duygulandırıyor. Gençlere asla pes etmemeleri ve hayallerinin peşinden gitmelerini öğütlemek istiyorum" diye konuştu.

SOFUOĞLU: HAYATIM BOYUNCA ÖNÜME ÇIKAN ENGELLERİ MOTOSİKLET TUTKUM SAYESİNDE AŞTIM

Geçmişe dönüp baktığında başardığı şeylerin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Sofuoğlu "Hayatım boyunca önüme birçok engel çıktı. Ben bu engelleri motosiklet tutkum sayesinde aştım. En zor zamanlarımdan sonra bile kendimi hep motosikletin üstünde yarışırken buldum. Yarışmak benim hayatım oldu. Rabbime şükürler olsun ki kendime hedef olarak koyduğum 5 dünya şampiyonluğunu da ülkeme getirmeyi başardım. Bu yolculuğumda yanımda hep Red Bull ailesi vardı. Şimdi de Red Bull'la birlikte yeni şampiyonlar yetiştiriyoruz. Toprak, Can ve Deniz azim ve disiplinleri ile bizi gururlandırmaya devam ediyorlar ve Red Bull Media House'un çektiği bu belgesel sayesinde benim için çok özel anları, unutmak istemediğim sevdiklerimi ve genç bir sporcuyken kurduğum hayalleri nasıl tutkuyla gerçekleştirdiğimi hatırlamak, ileride çocuklarımın da bunları izleyebilecek olması beni çok duygulandırıyor. Bugün bana verilen bu fırsatı kullanarak gençlere asla pes etmemeleri ve hayallerinin peşinden gitmelerini öğütlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU: BU BELGESEL, UMARIM BENİM GİBİ DİĞER GENÇ SPORCU ARKADAŞLARIMIN DA İLHAM ALMASINI SAĞLAR

Geçtiğimiz sene Dünya Superbike Şampiyonası 'En İyi Bağımsız Sürücüsü' unvanını kazanan Toprak Razgatlıoğlu ise kendisi için Kenan Sofuoğlu'nun çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bugün Toprak Razgatlıoğlu olarak bunca başarı elde ederek karşınızda durabiliyor, Red Bull sporcusu olma ayrıcalığına erişip Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışabiliyorsam bunların hepsini Kenan ağabeye ve beni her konuda destekleyen Red Bull aileme borçluyum. Bizim bildiklerimizi, yaşadıklarımızı içeren, Türkiye'nin efsane sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun acılardan başarılara doğru tırmanışını anlatan bu belgesel, umarım benim gibi diğer genç sporcu arkadaşlarımın da ilham almasını sağlar" şeklinde konuştu.

ÖNCÜ KARDEŞLER: KENAN AĞABEYİN BİZİM İÇİN AÇTIĞI YOLDA EN İYİ ŞEKİLDE İLERLEMEK VE YENİ ŞAMPİYONLUKLARI ÜLKEMİZE GETİRMEK İSTİYORUZ

Red Bull Moto GP Rookies Cup'ta önemli başarılara imza atan Can ve Deniz Öncü kardeşler ise şu ifadeleri kullandı:

"Red Bull bir sponsor olmanın ötesinde bir aile ve bu aile, sporu bir mecra olarak kullanarak anlattığı ilham verici hikayelerle bizleri ve birçok genci motive ediyor. Red Bull ve Kenan ağabeyin bizim için açtığı yolda en iyi şekilde ilerlemek ve yeni şampiyonlukları ülkemize getirmek istiyoruz. Onun zorluklar karşısındaki duruşu ve başarıları bize her zaman örnek oluyor."