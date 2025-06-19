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Spor

Kenan Yıldız attı! Juventus farklı kazandı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus, BAE takımıAl Ain ile karşılaştı. Mücadeleyi Juventus 5-0'lık skorla kazanırken milli futbolcu Kenan Yıldız'da 31. dakika gol attı.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
Kenan Yıldız attı! Juventus farklı kazandı
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İtalya ekibi Juventus ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain karşı karşıya geldi.

Audi Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus, 5-0 kazandı.

Karşılaşmada Juventus'un gollerini 11 ve 45+4. dakikalarda Kolo Muani, 21 ve 58. dakikalarda Francisco Conceicao ve 31. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte Juventus averaj fazlasıyla grupta Manchester City'nin üzerine çıktı.

Grupta bir sonraki maçta Juventus 22 Haziran'da Fas ekibi Wydad Casablanca ile karşı karşıya gelecek. Al Ain ise 23 Haziran'da Manchester City ile karşılaşacak.

KENAN YILDIZ UZAKLARDAN GÜZEL YAZDI

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmanın 31. dakikasında uzaklardan attığı nefis gol ile farkı üçe çıkardı.

  • kenan yıldız
  • juventus
  • FIFA Kulüpler Dünya Kupası

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