Kenan Yıldız: Bunu başardığım için çok mutluyum

Juventus'un Inter ile oynadığı ve 4-4 biten maçta iki gol atan Kenan Yıldız, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sonradan oyuna giren ve Inter karşısında iki kez fileleri havalandıran milli futbolcu, "Inter gibi bir rakibe karşı geriden gelmek, iki gol atmak kolay değil. Bunu başardığım için çok mutluyum. Hocama ve takıma teşekkür ediyorum. Bir takım gibi oynadık. Futbolda her şey değişebilir. Biz takım olarak savaştık ve her şey bizim için yoluna gitti." dedi.

Inter karşısında 62'de oyuna giren Kenan Yıldız, 71 ve 82'de ağları havalandırarak maçın oyuncusu seçilmişti.