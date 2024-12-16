Kenan Yıldız: Geleceğim Juventus'ta

Juventus'taki performansıyla adından söz ettiren ve devlerin radarına giren Kenan Yıldız, geleceğiyle ilgili gelen bir soruya cevap verdi.

Milli futbolcumuz, Juventus'ta mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

"JUVE'DE ÇOK MUTLUYUM"

"Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Kenan Yıldız, "Juventus'ta çok mutluyum. Geleceğim burada. Kendimi 5 yıl sonra da Juventus'ta görüyorum." ifadelerini kullandı.

ASTON VILLA VE MANU İLGİLENİYOR

Genç yıldızla, Aston Villa ve Manchester United'ın ilgilendiği bilinirken, Kenan için Aston Villa'nın 80 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtilmişti.

Bu sezon Juventus'ta 22 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi.