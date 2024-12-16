İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2024 Pazartesi / 15 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9631
  • EURO
    36,7941
  • ALTIN
    2986.45
  • BIST100
    10106.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kenan Yıldız: Geleceğim Juventus'ta

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, İtalyan ekibindeki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

16 Aralık 2024 Pazartesi 12:07 - Güncelleme:
Kenan Yıldız: Geleceğim Juventus'ta
ABONE OL

Juventus'taki performansıyla adından söz ettiren ve devlerin radarına giren Kenan Yıldız, geleceğiyle ilgili gelen bir soruya cevap verdi.

Milli futbolcumuz, Juventus'ta mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

"JUVE'DE ÇOK MUTLUYUM"

"Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Kenan Yıldız, "Juventus'ta çok mutluyum. Geleceğim burada. Kendimi 5 yıl sonra da Juventus'ta görüyorum." ifadelerini kullandı.

ASTON VILLA VE MANU İLGİLENİYOR

Genç yıldızla, Aston Villa ve Manchester United'ın ilgilendiği bilinirken, Kenan için Aston Villa'nın 80 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtilmişti.

Bu sezon Juventus'ta 22 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.