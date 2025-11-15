Kenan Yıldız: Gol atamadığım için özür dilerim

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından Kenan Yıldız, açıklamalarda bulundu.

Bulgaristan'ı öven Kenan, "Rakip takım çok iyi oynadı, işimizi zorlaştırdıkları için tebrik ettik onları maç sonunda. Takım halinde iyi oynadık. Zemin kaygandı, zordu bizim için. Çok iyi performansla galip geldik." dedi.

"ÖZÜR DİLERİM"

Yıldız futbolcu, kaçırdığı gollerle alakalı "Bir dahaki maçlar için daha iyisini yapmaya çalışacağız. Sayısız fırsat yakaladık. En az 2 gol atmalıydım. Atamadığım için özür dilerim." ifadelerini kullandı.

İspanya maçına değinen Kenan Yıldız, "İspanya, dünyadaki en iyi milli takım şu anda, 1'inci sıradalar. Elimizden gelen her şeyi yapıp inşallah orada iyi sonuç alırız." diyerek sözlerini tamamladı.