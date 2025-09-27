İSTANBUL 22°C / 16°C
Spor

Kenan Yıldız için rekor bonservis! İngiliz devi harekete geçti

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Juventus forması giyen Kenan Yıldız için devreye girdi. İngiliz ekibinin milli futbolcunun transferi adına resmi temaslara başladığı öğrenilirken, İtalyan temsilcisinin ise kapıyı 86 milyon eurodan açtığı ifade edildi.

27 Eylül 2025 Cumartesi 08:49
Kenan Yıldız için rekor bonservis! İngiliz devi harekete geçti
Arsenal, Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız için resmi temaslara başladı; İtalyan ekibi 86 milyon euro istiyor. Transfer gerçekleşirse Kenan, Türk futbol tarihine geçecek.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Topçular, 19 yaşındaki hücum oyuncusu için Torino temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı. İspanyol basını Fichajes, Arsenal yetkililerinin oyuncunun temsilcileriyle de ön temas kurarak, Premier Lig'e taşınma isteğini ölçmeye çalıştığını belirtiyor.

Chelsea'nin yaz transfer döneminde 61 milyon euroluk bir teklif yaptığı iddia edilmiş ancak Juventus yönetimi, bu teklifi yeterli bulmamıştı. Kenan Yıldız'ın 2029'a kadar süren sözleşmesi nedeniyle Juve, oyuncuyu satmak konusunda aceleci davranmıyor. İtalyan devi, yalnızca reddedemeyecekleri bir teklif gelmesi halinde ayrılığa izin vermeyi düşünüyor.

Kenan Yıldız'ın futbol kariyeri Bayern Münih altyapısında başladı. 7 yaşında katıldığı kulübün akademisinde 10 yıl forma giydikten sonra, 2022 yazında sözleşmesinin sona ermesiyle Juventus'a transfer oldu. O dönem Barcelona da genç yıldız için devredeydi ancak Yıldız tercihini İtalyan ekibinden yana kullandı.

TAKIMIN EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

Ağustos 2023'te Juventus formasıyla Serie A'daki ilk maçına çıkan Kenan Yıldız, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 52 maça çıkan genç yetenek, 12 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Bu sezona da hızlı başlayan Yıldız, beş maçta iki kez ağları havalandırdı.

