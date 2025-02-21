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Spor

Kenan Yıldız için tarihi bonservis! Tam 90 milyon Euro

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın bonservisi belirlendi. İtalyan ekibi, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde Kenan'ı en az 80 ila 90 milyon euro arasında bir rakama satmayı planlıyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi21 Şubat 2025 Cuma 13:45 - Güncelleme:
Kenan Yıldız için tarihi bonservis! Tam 90 milyon Euro
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Juventus'un 2023 yılında profesyonel sözleşme imzaladığı Kenan Yıldız, başarı basamaklarını hızla tırmanıyor. Öte yandan Torino devi, milli futbolcunun da yer aldığı gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başladı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus bu sezon Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde bazı önemli isimleri elden çıkaracak. Bu futbolculardan biri de Kenan Yıldız.

Haberde Chelsea'nin geçen yaz Kenan Yıldız için 60 milyon euro teklif ettiği ancak Juventus'un bunu reddettiği hatırlatıldı. Öte yandan İtalyan devinin, milli futbolcu için talep ettiği bonservis bedelinden de bahsedildi.

Buna göre Juventus gelecek sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alamaması halinde Kenan Yıldız'ı 80-90 milyon euro bonservis bedeliyle göndermeyi planlıyor.

Yine haberde Kenan Yıldız'ın Juventus'tan ayrılmak istemediği ve takımında çok mutlu olduğu vurgulandı.

Öte yandan Kenan Yıldız'ın transferinin 80-90 milyon euro bedelle gerçekleşmesi halinde milli futbolcu, Zinedine Zidane'ı geride bırakıp kulüp tarihinin en pahalı ikinci transfer satışı olacak.

An itibarıyla söz konusu alanda Zinedine Zidane 77.5 milyon euro ile ikinci, Paul Pogba 105 milyon euro ile ilk sırada yer alıyor.

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