Kenan Yıldız: Igor Tudor harika bir teknik direktör

Juventus, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Al Ain'i 5-0 mağlup etti.

Karşılaşmada, 31. dakikada güzel bir gol ile farkı üçe çıkaran Kenan Yıldız maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"HARİKA MAÇ ÇIKARDIK"

Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Kenan, "Sonuçtan çok mutluyuz. Çok çalıştık ve harika bir maç çıkardık. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Kağıt üzerinde kolay görünse de sahada işler öyle olmadı. Rakibi ciddiye aldık ve kazandık. Torino'dan uzakta olmamıza rağmen bu kadar taraftarın bizi desteklemesi çok güzeldi. Kadroda Amerikalı futbolcuların olması da işe yarıyor, ama zaten Juventus'un ABD'de çok fazla taraftarı var." ifadelerini kullandı.

"NERDE İSTERLERSE ORADA OYNARIM"

Mevkisi hakkında konuşan Kenan, "Hocam nerede isterse orada oynarım. Ben iyi bir oyuncuyum ve takım için elimden gelenin en iyisini yaparım. Bu maçtan üç puanla ve kazanma arzusu ile ayrılıyoruz." dedi.

İLK MAÇLARINDA GOL ATMASI

Çıktığı her turnuvada ilk maçında gol atmasıyla ilgili konuşan Kenan, "Bundan dolayı çok mutluyum. Her zaman gol atmak istiyorum. Golde Thuram'ı görmedim, biraz ilerideydim ve şut atabileceğimi düşündüm. Şanslıydım ve köşeyi buldum." ifadelerini kullandı.

"DEL PIERO İLE TEMAS HALİNDEYİM"

Juventus efsanesi Del Piero ile hala görüştüğünü söyleyen Kenan, "Del Piero turnuva öncesi bana yazmadı ama onunla sürekli temas halindeyiz. Bu turnuvada oynamaktan çok mutluyum, kendimi göstermek için harika bir fırsat." ifadelerini kullandı.

"TUDOR HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Son olarak Igor Tudor hakkında konuşan Kenan Yıldız, "Elbette heyecanlıyım ama ben zaten tüm maçlara heyecanla çıkıyorum. Şimdi sıradaki maçı düşünüyoruz. Tudor hocaya teşekkür etmek istiyorum; harika bir teknik direktör ve muhteşem bir insan. Onunla çalıştığımız için mutluyuz." dedi.